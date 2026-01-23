Суд поддержал проведение экспертизы из-за многомиллионного долга ФК «Ростов»

Арбитражный суд Ростовской области поддержал просьбу АО Футбольный клуб «Ростов» об экспертизе размера годовой арендной платы за участок под строительство тренировочной базы. Об этом со ссылкой на определение суда сообщает РАПСИ.
Ранее поступил иск от департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону (ДИЗО). С футбольного клуба потребовали взыскать арендный долг за землю в 412,1 млн рублей, а также пени за период с 21 марта 2021 года по 30 сентября 2025 года на сумму в 157,3 млн рублей.
В ответ на финансовые претензии от АО Футбольный клуб «Ростов» поступил встречный иск с требованием признать отчет и оценку рыночной стоимости недостоверными. Клуб попросил об экспертизе для оценки материалов, а также определения величины годовой арендной платы за земельный участок.
Судебное разбирательство отложили на 10 марта.
