Суд поддержал проведение экспертизы из-за многомиллионного долга ФК «Ростов»

Ранее поступил иск от департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону (ДИЗО). С футбольного клуба потребовали взыскать арендный долг за землю в 412,1 млн рублей, а также пени за период с 21 марта 2021 года по 30 сентября 2025 года на сумму в 157,3 млн рублей.