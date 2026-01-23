Shot: Джиган рискует потерять полмиллиарда рублей из-за развода

Развод может выйти Джигану в копеечку.
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) может лишиться имущества почти на полмиллиарда рублей в пользу супруги Оксаны Самойловой, если суд признает брачный договор действительным. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на материалы процесса.
«Джиган отдаст Оксане имущество почти на полмиллиарда рублей, если не сможет оспорить брачный договор», — сообщил telegram-канал. Там отметили, что вся семейная недвижимость была оформлена на артиста, но Джиган подписал брачный договор, согласно которому, все должно уйти Самойловой.
В собственности у Дениса числится крупный трехэтажный особняк в коттеджном поселке «Шато Соверен» общей площадью почти 1300 квадратных метров. В доме оборудованы хамам, кинозал, каминная зона, отдельный кабинет, который использует Джиган, тренажерный зал и ряд других помещений. Особняк отличается каменной отделкой, использованием дорогостоящих отделочных материалов и выполнен по индивидуальному дизайнерскому проекту. Площадь прилегающего земельного участка составляет 22 сотки. Совокупная стоимость дома и участка оценивается более чем в 350 млн рублей.
Кроме особняка, на Джигана записаны три квартиры в Москве, которые также могут отойти Самойловой. Первая — однокомнатная квартира площадью 34 квадратных метра в Войковском районе, приобретенная в 2015 году и оцениваемая примерно в 12 миллионов рублей. Вторая — аналогичная по формату «однушка» в Хорошевском районе площадью 36 квадратных метров, стоимостью около 16 миллионов. Третье жилье — двухкомнатная квартира площадью 63 квадратных метра в Очаково-Матвеевском районе, купленная в 2018 году и оцениваемая примерно в 25 миллионов рублей.
Отдельным активом значится автомобиль Volkswagen Multivan 2018 года выпуска стоимостью около четырех миллионов рублей. В сумме, по расчетам канала, имущество, которое может перейти к Оксане Самойловой при признании брачного договора действительным, превышает 400 миллионов рублей.
В октябре 2025 года Самойлова начала бракоразводный процесс с Джиганом после 13 лет совместной жизни. За время их союза у пары родилось четверо детей.
Очередное судебное заседание по делу о разводе прошло 19 января, однако решение о расторжении брака принято не было. Завершению процедуры помешал брачный договор, заключенный супругами в 2020 году.
В соответствии с заключенным соглашением, все имущество, приобретенное супругами в период брака, после развода должно отойти Самойловой. Представители Джигана утверждают, что документ был подписан в период, когда артист проходил курс лечения и принимал медикаменты, то есть находился в «уязвимом состоянии». Артист настаивает на равном разделе совместно нажитого имущества.
По мнению юриста, удачный для Джигана развод даст жизнь «схеме Джигана», по аналогии со «схемой Долиной» в сфере отъема недвижимости у добросовестного приобретателя. Термин «эффект Долиной» (или «бабушкина схема»), появился на фоне скандала с народной артистки Ларисы Долиной, которая в 2024 году продала свою квартиру, перевела деньги мошенникам, а позже через суд вернула недвижимость, не возвращая покупателю уплаченные средства.