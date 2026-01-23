Shot: Джиган рискует потерять полмиллиарда рублей из-за развода

Кроме особняка, на Джигана записаны три квартиры в Москве, которые также могут отойти Самойловой. Первая — однокомнатная квартира площадью 34 квадратных метра в Войковском районе, приобретенная в 2015 году и оцениваемая примерно в 12 миллионов рублей. Вторая — аналогичная по формату «однушка» в Хорошевском районе площадью 36 квадратных метров, стоимостью около 16 миллионов. Третье жилье — двухкомнатная квартира площадью 63 квадратных метра в Очаково-Матвеевском районе, купленная в 2018 году и оцениваемая примерно в 25 миллионов рублей.