В центре Петербурга появился новый спортивный комплекс в отреставрированном историческом здании

Во время реконструкции все работы выполнялись под контролем КГИОП. Подлинные элементы здания, включая фасад по Казанской улице, были отреставрированы и сохранены. Внутреннее пространство адаптировано под современные требования: здесь оборудованы плавательный бассейн длиной 25 метров, гребной бассейн, залы для тренировок, единоборств и общей физической подготовки. Также предусмотрены условия для маломобильных посетителей.