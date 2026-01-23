В МВД назвали популярный предлог мошенников для получения кода из СМС

Одним из самых распространенных предлогов мошенников для получения кода из СМС является «запись на прием» в любую государственную организацию. Об этом в пятницу, 23 января, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
— Мошенники рассказывают про «перерасчет» пенсии, тарифов ЖКХ, ошибки в налоговой декларации и тому подобное, приглашают в учреждение, а для подтверждения записи просят назвать код из СМС, — добавили в Telegram-канале ведомства.
По словам представителей МВД, любые коды автоматически подтверждают личность, поэтому аферисты желают их заполучить. При этом для записи на прием в госорганы верификация по СМС не нужна — россияне могут записаться через официальные сервисы или портал «Госуслуги».
Депутат Госдумы Амир Хамитов, в свою очередь, обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением внести поправки в законодательство, предусматривающие обязательную повторную идентификацию клиентов банков в определенных ситуациях.