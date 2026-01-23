«Рассказала в общем чате об измене»: одно неверное сообщение незнакомки разрушило семью сибиряка

Житель Бурятии подал в суд на женщину, которая обвинила его в измене. Об этом незнакомка написала в групповом чате, где находилось 1300 человек, и это вызвало серьезные последствия для личной жизни мужчины. После публикации его жена не пустила домой, что привело вскоре к разводу.
— Мужчина не знал ни женщину, которая его оболгала, ни подругу, с которой его якобы связывали любовные отношения, — уточняется в материалах дела.
Растерянный сибиряк пережил стресс и обратился к врачам за помощью. Затем от «разрушительницы брака» он потребовал компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Суд принял решение обязать женщину публично опровергнуть свои слова. Также обвиняемая должна заплатить мужчине 10 тысяч рублей и покрыть судебные расходы в размере 69 840 рублей.
