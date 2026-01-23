«Рассказала в общем чате об измене»: одно неверное сообщение незнакомки разрушило семью сибиряка

Житель Бурятии подал в суд на женщину, которая обвинила его в измене. Об этом незнакомка написала в групповом чате, где находилось 1300 человек, и это вызвало серьезные последствия для личной жизни мужчины. После публикации его жена не пустила домой, что привело вскоре к разводу.