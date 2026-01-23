При каком условии перевод себе не признают подозрительным

Эксперт отметил, что Банк России ясно обозначил это условие. Совершение двух операций подряд — перевод себе и затем перевод другому лицу — может указывать на мошеннические схемы. Однако перевод своих средств из одного банка в другой не попадает под эти критерии, и такие операции не должны вызывать подозрений у банковских систем. Таким образом, нововведение не должно мешать обычным действиям клиентов.