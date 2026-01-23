При каком условии перевод себе не признают подозрительным

Такой совет дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя новые критерии Банка России, по которым денежные переводы могут признаваться подозрительными, сообщает ИА DEITA.RU.
Парламентарий пояснил, что перевод денег самому себе на крупную сумму не будет считаться подозрительным, если в тот же день клиент не осуществляет перевод другим лицам, которым ранее не делал переводов в течение полугода. В этом случае, по словам Аксакова, банк не должен считать такой перевод признаком мошенничества.
Эксперт отметил, что Банк России ясно обозначил это условие. Совершение двух операций подряд — перевод себе и затем перевод другому лицу — может указывать на мошеннические схемы. Однако перевод своих средств из одного банка в другой не попадает под эти критерии, и такие операции не должны вызывать подозрений у банковских систем. Таким образом, нововведение не должно мешать обычным действиям клиентов.
Новый перечень признаков подозрительных переводов вступил в силу с января 2026 года. В документе говорится о том, что такие операции считаются подозрительными, если они осуществляются без согласия клиента или если согласие получено под влиянием обмана или злоупотребления доверием.