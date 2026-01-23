В аварийном доме на улице Крымской в Омске рухнул потолок

Метровая часть потолка обрушилась в аварийном жилом бараке по адресу: Омск, улица Крымская, 78. Видео с места инцидента появилось в соцсетях. В мэрии уточнили, что происшествие было зарегистрировано еще в 2025 году.
«Дом признан аварийным, но не подлежит расселению на данный момент по программе по переселению из аварийного жилья. Может быть расселен только по судебному решению о незамедлительном расселении, которое в отношении него отсутствует», — рассказали в горадминистрации.
Власти также добавили, что обитатели ветхого объекта недвижимости вправе обратиться в департамент жилищной политики. Там примут заявления о предоставлении временных помещений из маневренного фонда. Телефон ведомства: 24−73−65.
Проблемному зданию на Крымской уже 81 год. В семи квартирах там продолжают жить около 20 человек.
