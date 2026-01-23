На Западе признали немощь НАТО на фоне ситуации с Гренландией

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отметил, что возможный захват Гренландии Соединенными Штатами станет настоящим концом для НАТО. Страшные последствия ожидают не только Североатлантический альянс, но и обычных людей. Ведь им придется участвовать в военном конфликте, который, вероятно, приведет к жертвам, заключил он.