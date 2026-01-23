На Западе признали немощь НАТО на фоне ситуации с Гренландией

Ситуация вокруг Гренландии фактически довела НАТО до реанимации. Об этом сообщает Politico.
Издание отмечает, что, по сути, Североатлантический альянс уже представляет собой обещание предоставления защиты. Если же эти обещания выглядят не убедительными, то и мощь НАТО ослабевает.
Ранее в Британии заявили, что роспуск НАТО может стать залогом прочного мира в Европе.
Эксперты также отмечали, что распад НАТО перестал быть немыслимым сценарием и не станет катастрофой для США. Альянс превратился для Вашингтона в балласт, от которого можно легко отказаться в случае потери выгоды.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отметил, что возможный захват Гренландии Соединенными Штатами станет настоящим концом для НАТО. Страшные последствия ожидают не только Североатлантический альянс, но и обычных людей. Ведь им придется участвовать в военном конфликте, который, вероятно, приведет к жертвам, заключил он.