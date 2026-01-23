У аэропорта Толмачёво откроют парковую зону летом 2026 года

Летом 2026 года у аэропорта Толмачёво в Новосибирске планируется открыть новую парковую зону для горожан и гостей города. Об этом сообщили представители холдинга «Новапорт» на пресс-конференции в агентстве ТАСС, отметив, что основные работы начнутся весной.
«Работы уже законтрактованы, и подрядчик приступит к ним сразу после схода снежного покрова», — сообщил генеральный директор холдинга «Новапорт» Константин Фуряев.
Он также уточнил, что осенью 2025 года на будущей парковой территории уже были проведены подготовительные работы, включавшие удаление бетонных конструкций и остатков фундамента. Основной этап благоустройства начнётся, как только позволят погодные условия.