У аэропорта Толмачёво откроют парковую зону летом 2026 года

Летом 2026 года у аэропорта Толмачёво в Новосибирске планируется открыть новую парковую зону для горожан и гостей города. Об этом сообщили представители холдинга «Новапорт» на пресс-конференции в агентстве ТАСС, отметив, что основные работы начнутся весной.