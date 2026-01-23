Вратарь Ярославлев подписал двусторонний контракт с «Авангардом»

Голкипер Евгений Ярославлев переподписан на двусторонний контракт с омским «Авангардом» после успешного выступления в «Омских Крыльях». Ярославлев, который начинал сезон на одностороннем контракте, провёл 35 матчей, отразив 93% бросков при коэффициенте надёжности 1,93 шайбы на 60 минут.
Генеральный менеджер клуба Алексей Сопин сообщил, что контракт с Ярославлевым будет двусторонним, и он станет помощником главных вратарей основной команды после дедлайна.
«С двумя вратарями идти в плей-офф рискованно, особенно после дедлайна, когда не будет возможности для манёвров», — отметил Сопин.
На данный момент в заявке основной команды «Авангарда» находятся вратари Никита Серебряков и Андрей Мишуров.