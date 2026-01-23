Самозанятым таксистам в Петербурге отменили требование о местной прописке

В Санкт-Петербурге изменили порядок предоставления разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси для самозанятых: теперь им не требуется постоянное место жительства в городе. Решение принято городским комитетом по транспорту после внесения изменений в федеральный закон № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ» в конце 2025 года, сообщили в пресс-службе учреждения.