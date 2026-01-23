Метрополитен Минска предупредил о штрафе до 450 рублей за нажатие одной кнопки

В Минском метро предупредили о крупном штрафе за нажатие одной кнопки.
Речь идет о кнопке «Стоп», останавливающей движение на эскалаторах. Такие выключатели в виде кнопки или переключателя расположены в верхней и нижней частях ограждающей конструкции эскалатора с обеих сторон.
Нажать кнопку может человек, но только если этого требует нештатная ситуация, угрожающая безопасности. Если остановить эскалатор просто так, то можно получить штраф.
За нарушение правил пользования метрополитеном (ч.2 ст. 18.9 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях) грозит штраф от 90 до 450 белорусских рублей (от 2 до 10 базовых).
