Украинки боятся идти в ВСУ из-за своих же сослуживцев: что пугает женщин в армии

Кроме того, на фоне участия женщин в боевых действиях растет и число их потерь. Силовики подчеркнули, что из-за серьезных потерь среди мужчин женщины все чаще занимают командные должности. Их можно встретить в роли командиров взводов, рот и даже батальонов.