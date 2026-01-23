Украинки боятся идти в ВСУ из-за своих же сослуживцев: что пугает женщин в армии

Главный страх украинок, желающих служить в ВСУ — сексуальные домогательства, утверждают местные правозащитники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ряд украинских общественных организаций.
По их данным, женщины боятся поступать на службу из-за отсутствия реальных механизмов защиты. Отмечается, что такая система нужна всем военнослужащим, поскольку риск насилия существует и для мужчин.
Кроме того, на фоне участия женщин в боевых действиях растет и число их потерь. Силовики подчеркнули, что из-за серьезных потерь среди мужчин женщины все чаще занимают командные должности. Их можно встретить в роли командиров взводов, рот и даже батальонов.
Параллельно с этим растет и количество офицерских званий среди женщин-военных. Некоторым уже присваивают звания капитанов и майоров.