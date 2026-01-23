В Московском зоопарке поселилась пятнистая генета

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Московском зоопарке впервые поселилась пятнистая генета.
«Московский зоопарк с гордостью представляет нового обитателя — впервые в истории у нас появилась пятнистая генета. Этот грациозный хищник уже прошел карантин и переехал в экспозиционный вольер на Новой территории, в павильон “Животные Африки”, — рассказали в пресс-службе учреждения.
По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, самец генеты хорошо адаптируется на новом месте.
«Большую часть времени он проводит на открытом пространстве, где его могут видеть посетители. Вольер новосела сделан по принципу ярусности, чтобы он мог реализовывать свои природные потребности и много двигаться, перемещаясь на разные уровни», — сказала она.
По словам Акуловой, в корм для генеты входят говядина, курица, грызуны, перепелиные яйца, а также небольшое количество фруктов и овощей.
В пресс-службе уточнили, что генета — ночной житель, поэтому в вольере создали специальный режим инвертированного светового дня: днем там поддерживается сумеречное освещение, чтобы посетители зоопарка могли застать самца в период активности.
Там также рассказали, что специалисты уже начали проводить с новичком ветеринарные тренинги, чтобы приучить его к необходимым процедурам и снизить стресс от взаимодействия с людьми.