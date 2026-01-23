Ту-22М3 ВКС России провели пятичасовой полет над Балтикой. Видео

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 под прикрытием Су-35С и Су-30СМ провели в небе над Балтийским морем более пяти часов. В Минобороны РФ подчеркнули: плановый полет проходил над нейтральными водами в строгом соответствии с международными нормами.