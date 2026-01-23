Ту-22М3 ВКС России провели пятичасовой полет над Балтикой. Видео

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. О миссии, продолжавшейся более пяти часов, рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Для обеспечения безопасности ракетоносцев в воздух были подняты истребители Су-35С и Су-30СМ. На отдельных этапах маршрута российскую авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств.
Практика подобных полетов дальней авиации над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей проводится на регулярной основе.
Все вылеты самолетов ВКС России проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в пресс-службе оборонного ведомства.