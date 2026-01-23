Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае появятся два новых памятника природы

В Шушенском муниципальном округе появятся новые памятники природы — «Ойские утесы» и «Синий камень».

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, статус особо охраняемой территории позволит сохранить тайгу, старинные скалы и археологический памятник с древними наскальными рисунками.

На территории «Ойских утесов» сохранились уникальные участки настоящих и петрофитных степей, а также «Казанцевская писаница» с древними наскальными рисунками. Возраст петроглифов оценивается в 5−12 тысяч лет. Также под защитой окажутся редкие виды животных и растений.

Основным объектом охраны на заповедной территории «Синий камень» — живописные выходы горных пород вдоль правого берега устья реки Орловка.

Сейчас в нашем регионе насчитывается 120 особо охраняемых природных территорий, в том числе 70 памятников природы.

Ранее мы писали, что в Красноярск приедет дочь кинорежиссера Никиты Михалкова и праправнучка Василия Сурикова Надежда Михалкова. Планируется, что актриса, режиссер и продюсер станет почетным гостем закрытия ХХ Зимнего суриковского фестиваля искусств.