В Красноярском крае появятся два новых памятника природы

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, статус особо охраняемой территории позволит сохранить тайгу, старинные скалы и археологический памятник с древними наскальными рисунками.
На территории «Ойских утесов» сохранились уникальные участки настоящих и петрофитных степей, а также «Казанцевская писаница» с древними наскальными рисунками. Возраст петроглифов оценивается в 5−12 тысяч лет. Также под защитой окажутся редкие виды животных и растений.
Основным объектом охраны на заповедной территории «Синий камень» — живописные выходы горных пород вдоль правого берега устья реки Орловка.
Сейчас в нашем регионе насчитывается 120 особо охраняемых природных территорий, в том числе 70 памятников природы.
