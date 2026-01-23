В Красноярском крае появятся два новых памятника природы

На территории «Ойских утесов» сохранились уникальные участки настоящих и петрофитных степей, а также «Казанцевская писаница» с древними наскальными рисунками. Возраст петроглифов оценивается в 5−12 тысяч лет. Также под защитой окажутся редкие виды животных и растений.