В Новосибирске в 2025 году спрос на аниматоров вырос в 6,5 раза

В конце 2025 года жители Новосибирской области активно расширяли формат праздничных мероприятий, привлекая опытных артистов и специалистов для выступлений в период новогодних каникул. Эксперты «Авито Услуг» проанализировали спрос на популярные услуги по организации торжеств с 20 декабря 2025 года по 10 января 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет.
На новогодних каникулах значительно вырос интерес к живому музыкальному сопровождению. Спрос на певцов и музыкантов без коллектива увеличился в 2,3 раза. Также организаторы мероприятий активно искали игровые активности: спрос на проведение конкурсов и интерактивов вырос на 38% за год. В эту категорию входили организация викторин, квизов, конкурсов с призами, а также командных игр и эстафет для детей и взрослых.
Важным атрибутом детских праздников стали аниматоры в костюмах популярных персонажей. Особенно вырос интерес к героям мультсериала «Щенячий патруль» — их искали в 6,5 раз активнее. Аниматоры в образах фиксиков стали востребованнее в 2,8 раза, а персонажей мультсериала «Ми-ми-мишки» (медвежат Кешу и Тучку) — в 2,1 раза.
Общий интерес к организации мероприятий под ключ вырос на 26%. Это указывает на тенденцию, при которой формат новогодних торжеств выходит за рамки традиционных застолий. Заказчики теперь делают акцент на яркие эмоции и вовлечённость гостей, превращая праздники в масштабные шоу с профессиональной музыкальной программой, анимацией и интерактивами.