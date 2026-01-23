В Новосибирске в 2025 году спрос на аниматоров вырос в 6,5 раза

На новогодних каникулах значительно вырос интерес к живому музыкальному сопровождению. Спрос на певцов и музыкантов без коллектива увеличился в 2,3 раза. Также организаторы мероприятий активно искали игровые активности: спрос на проведение конкурсов и интерактивов вырос на 38% за год. В эту категорию входили организация викторин, квизов, конкурсов с призами, а также командных игр и эстафет для детей и взрослых.