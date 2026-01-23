Студент пытался обмануть 90-летнюю пенсионерку в Волгограде

В Волгограде полиция задержала молодого человека, который работал курьером у телефонных мошенников и пытался похитить 300 тысяч рублей у 90-летней пенсионерки, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный главк МВД.
Стражи порядка задержали 18-летнего студента. Ранее он уже был судим. Как выяснили полицейские, задержанный выполнял роль курьера: он забирал наличные у людей, которые поддавались на уловки мошенников, и затем переводил эти деньги. Сообщники парня звонили пожилым людям, придумывали разные предлоги и убеждали их отдать свои сбережения курьеру.
Одна из таких жертв — 90-летняя жительница Краснооктябрьского района. Мошенники запугали ее, сказав, что ее дочь якобы попала в беду, и чтобы избежать проблем, нужно заплатить. Пенсионерка уже приготовила 300 тысяч рублей для передачи курьеру. Однако преступный план не сработал. В тот момент, когда молодой человек должен был получить деньги, к пенсионерке пришла ее дочь. Застигнутый врасплох злоумышленник бросил деньги и убежал. Но вскоре полицейские смогли его найти и задержать.
Оперативники предполагают, что задержанный может быть причастен и к другим подобным преступлениям. Сейчас он находится под стражей.