Омичка пожаловалась на яму с кипятком по улице Рокоссовского

В редакцию портала Om1 Омск обратилась жительница одного из домов по улице Рокоссовского, которые пострадали от прорыва трубопровода. Женщина сообщила, что на месте аварии у дома № 28 идёт пар, ещё одна яма с кипятком образовалась у гаражей. Также жительница поинтересовалась, будет ли перерасчёт стоимости услуг «Тепловой компании» в связи с аварией.