Омичка пожаловалась на яму с кипятком по улице Рокоссовского

В редакцию портала Om1 Омск обратилась жительница одного из домов по улице Рокоссовского, которые пострадали от прорыва трубопровода. Женщина сообщила, что на месте аварии у дома № 28 идёт пар, ещё одна яма с кипятком образовалась у гаражей. Также жительница поинтересовалась, будет ли перерасчёт стоимости услуг «Тепловой компании» в связи с аварией.
Также женщина опубликовала видео в группе «Аварийный Омск» с места, где провалилась яма.
«Там бурлит кипяток. Страшно ходить рядом», — отметила омичка.
В пресс-службе компании корреспонденту Om1 Омск сообщили, что у дома № 28 по улице Рокоссовского провели обследование. Специалисты обнаружили места потенциальных дефектов. Рабочие установили защитные ограждения около опасных точек.
«Основной этап восстановительных работ запланирован при наступлении благоприятных погодных условий. Данное решение принято, чтобы избежать ограничения теплоснабжения в жилых домах в морозный период. Объект находится под пристальным вниманием сотрудников компании», — отметили в «Тепловой компании».
В пятницу, 23 января, запланирована подсыпка щебнем. Ремонтные работы не могут начаться, пока температура не повысится хотя бы до −20 градусов, потому что отопление нужно будет отключить при их проведении.
Что касается перерасчёта за услуги, специалисты попросили обратиться жильцов в свою управляющую компанию, в которой должны предоставить необходимую информацию.
Напомним, что десятки домов по улице Рокоссовского остались без отопления 16 января.