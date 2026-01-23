В Башкирии введут плату охотникам за отстрел лис

В Кушнаренковском районе Башкирии власти приняли решение стимулировать охотников материально за отстрел лис. Как сообщил глава района Марат Латыпов, за каждую добытую особь будет выплачиваться вознаграждение в размере одной тысячи рублей.
По его словам, такая мера необходима для контроля численности этих животных и снижения потенциальной опасности для местных жителей. В последнее время в районе участились случаи, когда лисы стали выходить к населенным пунктам.
Чтобы получить деньги, охотник должен будет сдать целую тушу зверя со шкурой на районную ветеринарную станцию для последующей утилизации. Сделать это необходимо до 15 марта текущего года.
