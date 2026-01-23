Петербург вспоминает Таню Савичеву в 96-летие со дня ее рождения

Таня Савичева родилась 23 января 1930 года, и её детство прошло в доме номер 13/6 на второй линии Васильевского острова. Именно там началась для неё страшная эпоха войны и блокады, и именно там она вела свой знаменитый дневник, ставший трагическим документом тех времён. Девять страниц её записей навсегда запечатлели боль, страдания и потери семьи и целого поколения ленинградцев.