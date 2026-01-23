В челябинском парке Терешковой на катке отметят День студента

На праздник приглашены около 300 студентов местных техникумов, колледжей, институтов и университетов. В числе гостей также ожидаются представители молодежной палаты при городской думе, активисты общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» и студенческого корпуса спасателей.