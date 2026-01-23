Ричмонд
В челябинском парке Терешковой на катке отметят День студента

ЧЕЛЯБИНСК, 23 января, ФедералПресс. В Челябинске празднование Дня российского студенчества состоится 25 января на территории парка культуры и отдыха имени Валентины Терешковой. Основной площадкой мероприятия станет каток.

«Программа стартует в 16:30. Вход — по пригласительным билетам», — сообщают в пресс-службе мэрии Челябинска.

На праздник приглашены около 300 студентов местных техникумов, колледжей, институтов и университетов. В числе гостей также ожидаются представители молодежной палаты при городской думе, активисты общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» и студенческого корпуса спасателей.

Программа праздника включает показательные выступления фигуристов, концерт с вокальными и хореографическими номерами, музыкальные конкурсы и интерактивные игры. Для участников будет организовано угощение горячим чаем.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в феврале в Челябинской области пройдет детский театральный фестиваль.

