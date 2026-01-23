Ричмонд
На катке «Спартак» в Новосибирске пройдет дискотека на льду

Все студенты и учащиеся колледжей смогут покататься бесплатно второй час при предъявлении студенческого билета.

Источник: РАТМ Холдинг

В День студента на новосибирском катке «Спартак» состоится необычное событие дискотека на льду. Об этом сообщили организаторы в беседе с Сиб.фм.

Все студенты и учащиеся колледжей смогут покататься бесплатно второй час при предъявлении студенческого билета. А обладательницы имени Татьяна и Таня получат ещё более щедрый подарок — бесплатный прокат коньков и катание весь день по паспорту.

За атмосферу на льду отвечает диджей, а за танцевальную часть — популярный хореограф Йорк Танечка. Всех участников ждёт горячий чай, чтобы согреться между танцами и вращениями.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирцы смогут находить работу ещё в школе и вузе через онлайн-сервис.