В Омске опять подорожал бензин

Как обратил внимание «СуперОмск», статистики зафиксировали очередной скачок цен на популярные марки бензина.
По данным Омскстата, по состоянию на понедельник, 19 января 2026 года, литр топлива марки АИ-92 стоил в среднем 59,09 рубля, что на 30 копеек больше, чем неделей ранее. Также ровно на 30 копеек за неделю подорожал литр бензина марки АИ-95 — до 64,11 рубля. При этом стоимость топлива марок АИ-98 и выше не изменилась и составляла, по подсчетам статистиков, 83,3 рубля за литр.
Вместе с тем подорожало и дизельное топливо. На неделю средняя стоимость за литр повысилась на 29 копеек — до 76,04 рубля.
Стоит отметить, что, по данным Росстата, опубликованным ресурсом «Ай мониторинг», стоимость бензина марки АИ-92, а также дизтоплива в Омской области (по состоянию на 12 января) оказалась самой низкой в Сибири; марки АИ-95 — на четвертом месте по дешевизне.