В Омске опять подорожал бензин

По данным Омскстата, по состоянию на понедельник, 19 января 2026 года, литр топлива марки АИ-92 стоил в среднем 59,09 рубля, что на 30 копеек больше, чем неделей ранее. Также ровно на 30 копеек за неделю подорожал литр бензина марки АИ-95 — до 64,11 рубля. При этом стоимость топлива марок АИ-98 и выше не изменилась и составляла, по подсчетам статистиков, 83,3 рубля за литр.