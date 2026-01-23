Почему Fix Price так быстро растет в Казахстане

По итогам 2025 года компания увеличила количество торговых точек в стране на 16% — до 392 магазинов, укрепив позиции одного из лидеров рынка non-food ритейла, передает DKNews.kz.
Рост не остался незамеченным: аналитическое агентство INFOLine включило Fix Price в число лидеров рейтинга быстрорастущих non-food сетей в Казахстане.
Где открывали больше всего магазинов.
Наибольшее количество новых торговых точек в 2025 году появилось в крупных городах и экономически активных регионах:
Астана — 15 магазинов Карагандинская область — 11 Алматы — 9 Актюбинская область — 7 Северо-Казахстанская область — 5.
При этом Fix Price продолжил стратегию выхода за пределы крупных агломераций. Впервые магазины сети появились в населенных пунктах, где ранее ее не было, — селах Акмол, Калбатау и Мартук.
География и масштабы сети.
По состоянию на 31 декабря 2025 года Fix Price был представлен уже в 19 регионах и 59 городах и населенных пунктах Казахстана.
Совокупная торговая площадь магазинов достигла 84 тысяч квадратных метров, что также на 16% больше, чем годом ранее. Это говорит о сбалансированном росте — не только по количеству точек, но и по масштабу бизнеса.
Модернизация действующих магазинов.
Параллельно с расширением сети компания инвестировала в развитие уже работающих магазинов. В течение года 59 торговых объектов в Алматы и Астане прошли модернизацию.
В магазинах появились:
кассы самообслуживания (КСО) современные LED-экраны.
В компании отмечают, что работа по обновлению формата будет продолжена и в 2026 году — с акцентом на удобство и скорость обслуживания покупателей.
Рост занятости и карьерные возможности.
Активное развитие сети привело и к росту занятости. В 2025 году количество рабочих мест Fix Price в Казахстане увеличилось почти на 18%.
Наиболее востребованными стали позиции:
мерчандайзера — 22% вакансий администратора — 18%
При этом значительная часть административных должностей закрывалась за счет внутреннего кадрового резерва, что, по оценке компании, подтверждает эффективность системы обучения и карьерного роста внутри сети.
Что говорят в компании.
Директор Fix Price Казахстан Алексей Ермаков отметил, что прошедший год стал для компании уверенным и результативным.
«Мы уверенно провели 2025 год и смогли значительно увеличить число магазинов, в том числе и в новых для нас населенных пунктах, жители которых очень нас ждали. Наши безусловные приоритеты — это непрерывное улучшение качества обслуживания, повышение комфорта в магазинах и внимание к нуждам покупателей», — подчеркнул он.
По его словам, выбранная стратегия уже дает измеримые результаты. Согласно исследованию индекса NPS, 78% респондентов готовы рекомендовать покупки в Fix Price, а 95% положительно относятся к формату магазинов сети.
«Мы благодарим покупателей за такую высокую оценку и продолжим работать для них в 2026 году», — добавил Ермаков.
Что дальше.
С учетом темпов расширения, модернизации магазинов и роста доверия покупателей Fix Price остается одним из самых динамичных игроков non-food ритейла в Казахстане. Компания делает ставку на доступность, комфорт и масштабирование — в том числе в малых городах и сельских населенных пунктах, где спрос на такой формат продолжает расти.