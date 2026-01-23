Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему Fix Price так быстро растет в Казахстане

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price продолжает активно наращивать присутствие в Казахстане.

Источник: fix-price

По итогам 2025 года компания увеличила количество торговых точек в стране на 16% — до 392 магазинов, укрепив позиции одного из лидеров рынка non-food ритейла, передает DKNews.kz.

Рост не остался незамеченным: аналитическое агентство INFOLine включило Fix Price в число лидеров рейтинга быстрорастущих non-food сетей в Казахстане.

Где открывали больше всего магазинов.

Наибольшее количество новых торговых точек в 2025 году появилось в крупных городах и экономически активных регионах:

Астана — 15 магазинов Карагандинская область — 11 Алматы — 9 Актюбинская область — 7 Северо-Казахстанская область — 5.

При этом Fix Price продолжил стратегию выхода за пределы крупных агломераций. Впервые магазины сети появились в населенных пунктах, где ранее ее не было, — селах Акмол, Калбатау и Мартук.

География и масштабы сети.

По состоянию на 31 декабря 2025 года Fix Price был представлен уже в 19 регионах и 59 городах и населенных пунктах Казахстана.

Совокупная торговая площадь магазинов достигла 84 тысяч квадратных метров, что также на 16% больше, чем годом ранее. Это говорит о сбалансированном росте — не только по количеству точек, но и по масштабу бизнеса.

Модернизация действующих магазинов.

Параллельно с расширением сети компания инвестировала в развитие уже работающих магазинов. В течение года 59 торговых объектов в Алматы и Астане прошли модернизацию.

В магазинах появились:

кассы самообслуживания (КСО) современные LED-экраны.

В компании отмечают, что работа по обновлению формата будет продолжена и в 2026 году — с акцентом на удобство и скорость обслуживания покупателей.

Рост занятости и карьерные возможности.

Активное развитие сети привело и к росту занятости. В 2025 году количество рабочих мест Fix Price в Казахстане увеличилось почти на 18%.

Наиболее востребованными стали позиции:

мерчандайзера — 22% вакансий администратора — 18%

При этом значительная часть административных должностей закрывалась за счет внутреннего кадрового резерва, что, по оценке компании, подтверждает эффективность системы обучения и карьерного роста внутри сети.

Что говорят в компании.

Директор Fix Price Казахстан Алексей Ермаков отметил, что прошедший год стал для компании уверенным и результативным.

«Мы уверенно провели 2025 год и смогли значительно увеличить число магазинов, в том числе и в новых для нас населенных пунктах, жители которых очень нас ждали. Наши безусловные приоритеты — это непрерывное улучшение качества обслуживания, повышение комфорта в магазинах и внимание к нуждам покупателей», — подчеркнул он.

По его словам, выбранная стратегия уже дает измеримые результаты. Согласно исследованию индекса NPS, 78% респондентов готовы рекомендовать покупки в Fix Price, а 95% положительно относятся к формату магазинов сети.

«Мы благодарим покупателей за такую высокую оценку и продолжим работать для них в 2026 году», — добавил Ермаков.

Что дальше.

С учетом темпов расширения, модернизации магазинов и роста доверия покупателей Fix Price остается одним из самых динамичных игроков non-food ритейла в Казахстане. Компания делает ставку на доступность, комфорт и масштабирование — в том числе в малых городах и сельских населенных пунктах, где спрос на такой формат продолжает расти.