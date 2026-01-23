В Новосибирске продали историческое здание за 31,6 млн рублей

В Новосибирске состоялись торги по продаже двух объектов культурного наследия — домов жилого комплекса станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги на улице Якушева. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
Оба здания находятся в аварийном состоянии и требуют капитальной реставрации. Главным условием конкурса стало обязательство инвестора разработать проект восстановления и привести объекты в порядок с соблюдением всех требований по охране культурного наследия.
Здание по адресу Якушева, 142 было продано с начальной цены в 1 рубль за 31,6 млн рублей. Победителем конкурса стал специализированный застройщик «Загорские Кварталы». Вместе с покупкой здания инвестор заключает долгосрочный договор аренды земельного участка с годовой платой 1 рубль. По второму объекту победитель отказался от сделки, поэтому его повторно выставят на торги после подготовки.
По словам мэрии, итоги торгов демонстрируют, что исторические здания обладают реальным инвестиционным потенциалом, а конкурсная модель позволяет привлекать частные средства, одновременно обеспечивая сохранность объектов культурного наследия.