В Новосибирске продали историческое здание за 31,6 млн рублей

Здание по адресу Якушева, 142 было продано с начальной цены в 1 рубль за 31,6 млн рублей. Победителем конкурса стал специализированный застройщик «Загорские Кварталы». Вместе с покупкой здания инвестор заключает долгосрочный договор аренды земельного участка с годовой платой 1 рубль. По второму объекту победитель отказался от сделки, поэтому его повторно выставят на торги после подготовки.