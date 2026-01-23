Около 80 единиц техники и 170 рабочих вышли на уборку дорог Иркутска

В ночь подрядными организациями выполнены погрузка и вывоз снега с участков на улицах Советская, Карла Либкнехта, Канадзавы, Пискунова, Чапаева, Карла Маркса, Северная, Депутатская, Рабочего Штаба, Байкальская, Сосновая, Свердлова, Джамбула, Маршала Конева, Старо-Кузьмихинская, Воровского, на бульварах Рябикова и Гагарина.