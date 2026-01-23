Около 80 единиц техники и 170 рабочих вышли на уборку дорог Иркутска

С раннего утра к уборке приступили 170 рабочих. Задействовано почти 80 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Вручную расчищают пешеходные зоны и при необходимости производят обработку противогололедными материалами на улицах Дзержинского, Степана Разина, Седова, Чкалова, Сухэ-Батора, Польских Повстанцев, Пролетарская, Желябова, Халтурина, Некрасова, Марата, Свердлова, Горького, Тимирязева, Кайская, Гоголя, Костычева, в переулке Гусарова.
Также чистят остановочные пункты и пешеходные переходы на Ленина, Волжской, Ширямова, 3-го Июля, Иркутской 30-й Дивизии.
«По поручению мэра Руслана Болотова ведем механизированную расчистку дорог. За ночь вывезли две тысячи тонн снега. Распределяем отсев на проезжей части во всех районах города», — сообщил начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.
В ночь подрядными организациями выполнены погрузка и вывоз снега с участков на улицах Советская, Карла Либкнехта, Канадзавы, Пискунова, Чапаева, Карла Маркса, Северная, Депутатская, Рабочего Штаба, Байкальская, Сосновая, Свердлова, Джамбула, Маршала Конева, Старо-Кузьмихинская, Воровского, на бульварах Рябикова и Гагарина.
Грейдерами проведена расчистка на Софьи Перовской, Российской, Степана Разина, Волжской, Шевцова, Депутатской, 2-й Железнодорожной, Боткина.