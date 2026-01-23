Количество домов на рынке новостроек в Ростове увеличилось в 1,2 раза

По последним данным, в декабре в городе возводили 210 жилых зданий. За год их число выросло на 39 или почти на 23%. Примечательно, что число игроков на рынке почти не изменилось. Работают те же 34 застройщика. Эксперты видят в этом тренд на укрупнение проектов действующих компаний.