Количество домов на рынке новостроек в Ростове увеличилось в 1,2 раза

Количество строящихся домов в Ростове-на-Дону в конце 2025 года оказалось в 1,2 раза больше по сравнению с таким же периодом 2024 года, сообщает domostroydon.ru.
По последним данным, в декабре в городе возводили 210 жилых зданий. За год их число выросло на 39 или почти на 23%. Примечательно, что число игроков на рынке почти не изменилось. Работают те же 34 застройщика. Эксперты видят в этом тренд на укрупнение проектов действующих компаний.
Общий объем предложения на первичном рынке взлетел до 79,4 тысячи квартир, это 3,7 млн квадратов жилья. Годовой прирост составил 19%.
Однако далеко не все новостройки находят покупателей. Запасы непроданного жилья в декабре 2025 года составили 55 043 квартир, или 2,6 млн «квадратов». За год объем нереализованного жилья вырос на 10,6%, что эквивалентно 5 278 квартирам.
