Демографическое поручение Путина с опережением исполняет Владивосток

В дежурные группы будут принимать только детей, которые уже посещают этот детский сад. Чтобы ребёнку предоставили место в дежурной группе, родителям нужно будет написать заявление на имя заведующего дошкольным учреждением.
В Ленинском районе дополнительный вечерний присмотр и уход за детьми организуют в детских садах № 37 (Каплунова, 11), № 46 (Нейбута, 51а), № 104 (проспект Красного Знамени, 116) и № 154 (Светланская, 118а).
В Первомайском районе дежурные группы открывают в детских садах № 15 (Гульбиновича, 25), № 80 (1-ая Поселковая, 15а), № 165 (Полярная, 8), № 197 (Сочинская, 14) и № 173 (Волкова, 11а).
В Первореченском районе — в детских садах № 6 (Анны Щетининой, 24), № 23 (Южно-Уральская, 14), № 79 (Военное Шоссе, 5б) и № 192 (Сабанеева, 18).
В Советском районе — в детских садах № 122 (Маковского, 159а), № 144 (проспект 100-летия Владивостока, 98а), № 155 (проспект 100-летия Владивостока, 125а) и № 157 (Бородинская, 41а).
Среди дошкольных учреждений Фрунзенского района дежурные группы откроют в детских садах № 81 (посёлок Экипажный на острове Русский), № 151 (Амурская, 25а) и дошкольное подразделение «Маячок» центра образования № 39 (Крыгина, 84в).
Работу детских садов хотят продлить во всех регионах. По мнению законодателей, новая норма должна улучшить демографическую ситуацию, так как родители якобы не решаются на второго и последующих детей, так как график работы детских садов не позволяет им полноценно работать, а невозможность углубиться в работу затрудняет исполнение ипотечных обязательств.