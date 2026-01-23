Демографическое поручение Путина с опережением исполняет Владивосток

Работу детских садов хотят продлить во всех регионах. По мнению законодателей, новая норма должна улучшить демографическую ситуацию, так как родители якобы не решаются на второго и последующих детей, так как график работы детских садов не позволяет им полноценно работать, а невозможность углубиться в работу затрудняет исполнение ипотечных обязательств.