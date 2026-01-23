Ричмонд
54-летний Акан Сатаев в шестой раз стал отцом

Экс-президент АО «Казахфильм» Акан Сатаев поделился с общественностью радостной новостью. Кинорежиссер рассказал, что снова стал отцом, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Сегодня, 23 января 2026 года, заслуженный деятель Казахстана опубликовал фото с младенцем.

«По воле Всевышнего у нас родилась дочь. Айя-Сафия, добро пожаловать в этот мир, будь счастлива!» — написал многодетный отец.

Одновременно с Сатаевым пост о прибавлении в семействе разместила исполнительница главной роли в фильме «Томирис» Альмира Турсын.

«У нас родилась доча Айя-Сафия. Моя мечта, моя молитва, ответ и подарок Бога! Слава и благодарность Всевышнему!» — говорится в подписи к посту актрисы.

Известно, что у Сатаева от первого брака пятеро детей. Кроме того, он дважды стал дедушкой.

Стоит отметить, что знаменитости не афишируют отношения. 12 октября 2025 года Турсын делилась с подписчиками, что спустя 12 лет готовится стать мамой во второй раз. Актриса опубликовала красивые кадры с «беременной» фотосессии, под которыми написала: «Я давно замужем, живем большой семьей, со всеми детьми: его-моими-нашими!» При этом она не стала раскрывать подробностей, потому что верит, что «счастье любит тишину».