54-летний Акан Сатаев в шестой раз стал отцом

Сегодня, 23 января 2026 года, заслуженный деятель Казахстана опубликовал фото с младенцем.
«По воле Всевышнего у нас родилась дочь. Айя-Сафия, добро пожаловать в этот мир, будь счастлива!» — написал многодетный отец.
Одновременно с Сатаевым пост о прибавлении в семействе разместила исполнительница главной роли в фильме «Томирис» Альмира Турсын.
«У нас родилась доча Айя-Сафия. Моя мечта, моя молитва, ответ и подарок Бога! Слава и благодарность Всевышнему!» — говорится в подписи к посту актрисы.
Известно, что у Сатаева от первого брака пятеро детей. Кроме того, он дважды стал дедушкой.
Стоит отметить, что знаменитости не афишируют отношения. 12 октября 2025 года Турсын делилась с подписчиками, что спустя 12 лет готовится стать мамой во второй раз. Актриса опубликовала красивые кадры с «беременной» фотосессии, под которыми написала: «Я давно замужем, живем большой семьей, со всеми детьми: его-моими-нашими!» При этом она не стала раскрывать подробностей, потому что верит, что «счастье любит тишину».