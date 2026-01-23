Режиссер Канат Бейсекеев снял документальный фильм о детях с РАС

В Алматы прошел премьерный показ, который собрал полный зал и вызвал сильный эмоциональный отклик у зрителей. Фильм посвятили жизни детей с расстройством аутистического спектра (РАС) и тому, как спорт, в частности велотренировки, помогает им социализироваться, лучше чувствовать свое тело и находить контакт с окружающим миром.
Одним из героев фильма стал тренер и мастер спорта Кайрат Халдыбек, посвятивший себя работе с особенными детьми. Вместе с другими наставниками он создает для ребят безопасную и поддерживающую среду, в которой они могут раскрывать свои возможности.
После показа зрители, в том числе родители уже взрослых детей с аутизмом, делились личными историями, говорили о пути, который им удалось пройти, и о важности принятия.
В комментариях пользователи называют фильм пронзительным, светлым и искренним. Зрители отмечают, что картина заставляет по-новому взглянуть на жизнь семей, воспитывающих детей с РАС.
«Столько света и доброты, но какой до глубины пронзительно грустный фильм».
«Замечательное произведение, спасибо большое, мамы особенных детей — мы сильные, самое главное — нужно верить в своих детей. Пусть Всевышний даст нам здоровья и сил».
«Ждала этот фильм, потому что знаю лично таких деток, знаю, как это нелегко. Но мне так стало плохо, когда увидела детей без родителей, где их физрук рассказывал про это. Если детям, у кого есть родители любящие, так нелегко, а каково им? Аллах, дай сил и терпения всем родителям, детям, тренерам, врачам — всем, кто помогает таким детям. И то, что в других регионах нет таких условий, и что наше общество еще не может принять таких детей — это факт», — пишут пользователи.
Фильм уже доступен онлайн на канале Каната Бейсекеева.
