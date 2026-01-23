Режиссер Канат Бейсекеев снял документальный фильм о детях с РАС

«Ждала этот фильм, потому что знаю лично таких деток, знаю, как это нелегко. Но мне так стало плохо, когда увидела детей без родителей, где их физрук рассказывал про это. Если детям, у кого есть родители любящие, так нелегко, а каково им? Аллах, дай сил и терпения всем родителям, детям, тренерам, врачам — всем, кто помогает таким детям. И то, что в других регионах нет таких условий, и что наше общество еще не может принять таких детей — это факт», — пишут пользователи.