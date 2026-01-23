Ричмонд
Около 50 заявок на ремонт в Петербурге не прошли согласование

Всего в начале января поступило 77 заявок от подрядчиков.

Источник: https://t.me/mintransro

Более половины заявок на строительство и ремонт в Петербурге не прошли согласование. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Всего в начале января поступило 77 заявок от подрядчиков. Их необходимо было включить в единый график, который предотвращает одновременный ремонт на одних и тех же улицах. Однако специалисты одобрили только 34 заявки. Остальные 43 проекта отправили на доработку. Причина — накладки с другими городскими планами.

— Например, газовая служба хотела провести ремонт в Калининском районе, но там же местная администрация уже запланировала работы по благоустройству. Подрядчикам теперь нужно сдвинуть сроки, чтобы не мешать друг другу и не портить только что обновленные территории, — пояснили в Инспекции.

В конце прошлого года вице-губернатор Евгений Разумишкин утвердил масштабный пятилетний график, куда вошли более 3 тысяч объектов. Из них около 1,6 тысячи планируют реализовать уже в этом году.