Около 50 заявок на ремонт в Петербурге не прошли согласование

Всего в начале января поступило 77 заявок от подрядчиков. Их необходимо было включить в единый график, который предотвращает одновременный ремонт на одних и тех же улицах. Однако специалисты одобрили только 34 заявки. Остальные 43 проекта отправили на доработку. Причина — накладки с другими городскими планами.