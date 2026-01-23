Видео конфликта Серика Сапиева с заместителем появилось в Сети

Видео опубликовано в Telegram-канале «Астана — Что? Где? Когда?». На кадрах видно, как мужчина в костюме заходит в кабинет (предположительно, Серик Сапиев). Из кабинета затем выходит девушка в шубе, а за ней выбегает вторая. Дверь открывается, и видно, что дерутся двое мужчин.
Один из мужчин выбегает из кабинета, второй бросается вдогонку и пинает дверь (предположительно, Даурен Есимханов). Он забирает бумаги и возвращается в кабинет. Мужчина, похожий на Серика Сапиева, тоже возвращается к кабинету и пытается вновь попасть внутрь, дергая дверь, но она, судя по всему, закрыта.
К месту приходят несколько сотрудников, и им открывают дверь. Все заходят в кабинет. На полу валяется пиджак.