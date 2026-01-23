Ги Буше: «Если “Авангард” создал столько моментов, значит, соперник играл не так хорошо»

«Авангард» 22 января в Екатеринбурге выиграл у «Автомобилиста» в матче чемпионата КХЛ 2:1 в овертайме, о чем мы уже писали. После игры ее оценил главный тренер «ястребов» Ги Буше.
На этот раз тренер был доволен матчем:
«Ожидали трудную, напряженную игру в концовке выезда, как это обычно и бывает. Мы знали, это хорошая команда, соперник усилился Спронгом, это топовый хоккеист. В прошлые разы, когда мы играли с “Автомобилистом”, мы перебросали соперника, создавали больше моментов, но вратари играли прекрасно. Сегодня Галкин тоже был феноменален.
Мы провели ровную игру, которую я просил от команды. В Уфе мы выиграли, но за счет первого и третьего периода, мне абсолютно не понравился второй период. Нужна была ментальная перезагрузка, что мы и увидели. Команда отлично действовала все три периода и атаке, и в обороне. Мы добились хорошего результата, это главное".
Также тренер ответил на вопрос, не планировал ли «Авангард» сам в начале играть более осторожно, зная, что «Автомобилист» почти всегда отлично действует вторым номером. По его словам, таких планов не было.
«В прошлой игре мы нанесли более 90 бросков в сторону ворот, разве здесь можно сделать что-то еще для того, чтобы забить? Если мы создавали столько моментов, значит, они играли не так хорошо, но в каждой игре их голкиперы творили чудеса. Мы не стали ничего менять, в какой-то момент разница по опасным моментам была 24:13, почти двукратное преимущество. Это показатель того, что мы отлично действовали в атаке, тем более в выездной игре», — высказался Буше.
Ги также добавил, что обожает такие игры, это был матч уровня плей-офф, когда идет равная борьба, а вратари играют великолепно.
«Это отличное испытание, чтобы проверить наши силы перед плей-офф. Там будут такие игры, когда вратарь будет отказываться пропускать, а тебе надо будет создавать моменты, находить броски. Мы продолжали играть в свою игру, и это принесло результат», — отметил он.
После этой победы наша команда остается в сводной таблице КХЛ на третьем месте.
