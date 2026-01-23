Ги Буше: «Если “Авангард” создал столько моментов, значит, соперник играл не так хорошо»

«В прошлой игре мы нанесли более 90 бросков в сторону ворот, разве здесь можно сделать что-то еще для того, чтобы забить? Если мы создавали столько моментов, значит, они играли не так хорошо, но в каждой игре их голкиперы творили чудеса. Мы не стали ничего менять, в какой-то момент разница по опасным моментам была 24:13, почти двукратное преимущество. Это показатель того, что мы отлично действовали в атаке, тем более в выездной игре», — высказался Буше.