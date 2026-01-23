Ричмонд
В Новосибирске пособие при рождении ребенка составит более 34 тысяч рублей

Выплату можно будет получить после 1 февраля.

Источник: Комсомольская правда

С 1 февраля, после индексации выплат Социального фонда России, единовременное пособие при рождении ребенка для жителей Новосибирска, с учетом районного коэффициента, достигнет суммы свыше 34 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

— Если родились двойня или тройня — выплата назначается на каждого ребенка, — уточнили в пресс-службе.

В 2025 году более 20 тысяч семей в регионе получили это пособие. Выплата полагается всем родителям, вне зависимости от дохода или трудоустройства. Данное пособие доступно не только биологическим родителям, но и законным опекунам или усыновителям.

Для трудоустроенных граждан перечисление пособия осуществляется автоматически через их место работы. Лица, не имеющие официального трудоустройства, могут оформить выплату, обратившись с заявлением в Социальный фонд.

Заявление на получение единовременного пособия необходимо подать в течение шести месяцев с момента рождения ребенка.