В Новосибирске пособие при рождении ребенка составит более 34 тысяч рублей

С 1 февраля, после индексации выплат Социального фонда России, единовременное пособие при рождении ребенка для жителей Новосибирска, с учетом районного коэффициента, достигнет суммы свыше 34 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
— Если родились двойня или тройня — выплата назначается на каждого ребенка, — уточнили в пресс-службе.
В 2025 году более 20 тысяч семей в регионе получили это пособие. Выплата полагается всем родителям, вне зависимости от дохода или трудоустройства. Данное пособие доступно не только биологическим родителям, но и законным опекунам или усыновителям.
Для трудоустроенных граждан перечисление пособия осуществляется автоматически через их место работы. Лица, не имеющие официального трудоустройства, могут оформить выплату, обратившись с заявлением в Социальный фонд.
Заявление на получение единовременного пособия необходимо подать в течение шести месяцев с момента рождения ребенка.