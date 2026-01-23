25 января проезд на муниципальном транспорте для студентов Иркутска будет бесплатным

«Воспользоваться этим правом можно в троллейбусах, автобусах и трамваях МУП “Иркутскгортранс” и МУП “Иркутскавтотранс” в течение всего дня. Для этого достаточно будет предъявить водителю или кондуктору студенческий билет», — отметили в отделе организации пассажирских перевозок администрации Иркутска.