25 января проезд на муниципальном транспорте для студентов Иркутска будет бесплатным

Иркутск, НИА-Байкал — День российского студенчества отмечается в стране 25 января.

Источник: НИА Байкал

В честь праздника в Иркутске для учащихся учреждений высшего и среднего профессионального образования будет действовать бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте, сообщает пресс-служба мэрии.

«Воспользоваться этим правом можно в троллейбусах, автобусах и трамваях МУП “Иркутскгортранс” и МУП “Иркутскавтотранс” в течение всего дня. Для этого достаточно будет предъявить водителю или кондуктору студенческий билет», — отметили в отделе организации пассажирских перевозок администрации Иркутска.