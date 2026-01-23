Продажу алкоголя запретили 25 января в Волгоградской области

Запрет на продажу алкоголя, согласно региональному законодательству, в Волгоградской области вводится несколько раз в год. Помимо 25 января сухой закон объявляется в День Последнего звонка в мае, 1 июня — в Международный день защиты детей, в День молодежи России в июне и 1 сентября -в День знаний.