И при чем тут школьник, сравнивший зарплату учителя «со своей пиписькой»

И у меня только один вопрос: зачем? Зачем этот мальчик в классе? Домашнее обучение ж было не просто так. Оно возможно только по показаниям. И значит, они были. Решили, что ребенок «перерос» и может учиться в коллективе? Захотели понаблюдать? И что? Ребенок опозорил себя, семью, оскорбил педагога, расшатал класс. Одни посмеялись и над одноклассником, как над обезьянкой в цирке, и над своим учителем, а кто-то не растерялся и веселый ролик записал, другие впали в ступор — не всем все же в 11−12 лет легко смириться с тем, что они часть зоопарка. В конечном итоге плохо всем. И, может, хуже тем, кто хохотал. Эти дети настолько привыкли к тому, что никак нельзя назвать нормой, что уже и не осознают абсурда и ужаса происходящего.