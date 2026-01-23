В Новосибирске открылось обновлённое детское отделение стоматологической поликлиники № 2

В ходе работ была проведена капитальная перепланировка помещений, увеличена полезная площадь и сформировано современное комфортное пространство для маленьких пациентов. В отделении оборудовали собственную игровую зону, хирургический и рентгенологический кабинеты, а также комнату матери и ребёнка.