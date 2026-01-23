Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске открылось обновлённое детское отделение стоматологической поликлиники № 2

19 января в Новосибирске после масштабного капитального ремонта открылось обновлённое детское отделение стоматологической поликлиники № 2, расположенное по адресу улица Весенняя, 16.

Источник: Сиб.фм

Об этом сообщили в Минздраве Новосибирской области.

В ходе работ была проведена капитальная перепланировка помещений, увеличена полезная площадь и сформировано современное комфортное пространство для маленьких пациентов. В отделении оборудовали собственную игровую зону, хирургический и рентгенологический кабинеты, а также комнату матери и ребёнка.

Ремонт не ограничился косметическими изменениями: в помещениях полностью заменили полы и потолки, системы отопления, приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, электроосвещение, а также установили новые дверные блоки. Общая площадь обновлённых помещений превысила 389 квадратных метров.