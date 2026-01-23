В Новосибирске открылось обновлённое детское отделение стоматологической поликлиники № 2

Об этом сообщили в Минздраве Новосибирской области.
В ходе работ была проведена капитальная перепланировка помещений, увеличена полезная площадь и сформировано современное комфортное пространство для маленьких пациентов. В отделении оборудовали собственную игровую зону, хирургический и рентгенологический кабинеты, а также комнату матери и ребёнка.
Ремонт не ограничился косметическими изменениями: в помещениях полностью заменили полы и потолки, системы отопления, приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, электроосвещение, а также установили новые дверные блоки. Общая площадь обновлённых помещений превысила 389 квадратных метров.