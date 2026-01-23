В России начался эксперимент по маркировке детской продукции

«Роспотребнадзор информирует, что с 12 января по 31 октября проходит эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке… Его задача — совместно с производителями, импортёрами и торговыми сетями отработать все технологические и бизнес-процессы, чтобы в дальнейшем, в случае принятия решения об обязательной маркировке, система могла работать максимально эффективно и без избыточной нагрузки на рынок», — пояснили в ведомстве.