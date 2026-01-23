Сибирская строительная неделя соберёт 400 компаний в Новосибирске

В рамках события будут работать несколько деловых площадок, включая Лекторий с презентацией новых технологий и сессией BIM DAY, Бизнес-конференцию для дизайнеров KreaCollab с участием известных спикеров, а также Форум мастеров для строителей и отделочников. В деловую программу также войдут отраслевые семинары и конференции, такие как Вентиляционная конференция В3, «Дверное дело» и сессии от компаний «Профайн РУС», «ЭксПроф», КНАУФ, Schüco и VEKA. Среди экспонентов выставки заявлены ведущие отечественные и зарубежные производители и поставщики строительных материалов, оборудования и техники из России, Китая, Индии, Беларуси и стран Средней Азии.