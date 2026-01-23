На что уходят деньги студентов Новосибирска

Основные расходы приходятся на продукты (67%), косметику (24%) и транспорт (21%). Кроме того, значительные суммы уходят на книги, жильё и одежду. Почти две трети студентов тратят до 30 000 рублей ежемесячно, а оставшиеся — от 30 000 до 60 000 рублей.