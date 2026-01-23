На что уходят деньги студентов Новосибирска

В Новосибирске студенты в среднем тратят около 28 000 рублей в месяц. Об этом аналитики платформы «Авито» рассказали Горсайту.
Основные расходы приходятся на продукты (67%), косметику (24%) и транспорт (21%). Кроме того, значительные суммы уходят на книги, жильё и одежду. Почти две трети студентов тратят до 30 000 рублей ежемесячно, а оставшиеся — от 30 000 до 60 000 рублей.
Экономия играет ключевую роль в студенческой жизни: многие предпочитают готовить дома, избегая кафе, и сокращают расходы на платные развлечения. Кроме того, каждый третий студент покупает одежду и другие вещи на вторичном рынке, сравнивая цены и пользуясь скидками.