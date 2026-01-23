Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре планируют объединить два детских сада в историческом центре

В Самаре пройдет реорганизация детских садов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре планируют объединить два детских сада, находящихся в историческом центре города. Соответствующий документ опубликовали на сайте городской администрации.

В планах городских властей ликвидировать детский сад на улице Венцека. Учреждение объединят с еще одним детским садом, расположенным на улице Ленинградской. После реорганизации учреждение получит название МБДОУ «Детский сад № 49».

В проекте постановления мэрии, датированном 22 января 2026 года, указано, что реорганизация вызвана дублированием функций двумя и более муниципальными учреждениями при отсутствии экономической выгоды от их деятельности.