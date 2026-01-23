В Самаре планируют объединить два детских сада в историческом центре

В Самаре планируют объединить два детских сада, находящихся в историческом центре города. Соответствующий документ опубликовали на сайте городской администрации.
В планах городских властей ликвидировать детский сад на улице Венцека. Учреждение объединят с еще одним детским садом, расположенным на улице Ленинградской. После реорганизации учреждение получит название МБДОУ «Детский сад № 49».
В проекте постановления мэрии, датированном 22 января 2026 года, указано, что реорганизация вызвана дублированием функций двумя и более муниципальными учреждениями при отсутствии экономической выгоды от их деятельности.