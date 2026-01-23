Елку на Дворцовой площади не стали убирать после демонтажа новогодних украшений

До этого вице-губернатор Борис Пиотровский рассказывал, что демонтаж хвойной красавицы — дело непростое, поскольку только на снятие игрушек и гирлянды уйдет около двух дней. После этого ветки и хвою переработают в опилки, а из ствола сделают декоративные часы и сувениры для награждения победителей Конкурса детского рисунка и елочной игрушки.