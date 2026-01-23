Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елку на Дворцовой площади не стали убирать после демонтажа новогодних украшений

Хвойная красавица в центре Северной столицы продолжает радовать горожан.

Источник: онлайн-трансляция

После новогодних праздников на улицах и площадях Петербурга начали потихоньку демонтировать украшения в виде гирлянд и разнообразных тематических инсталляций. А главную красавицу — елку на Дворцовой площади — планировали начать разбирать в ночь на 23 января.

Однако по состоянию на утро пятницы она все еще радует глаз горожан. Информация об этом следует из онлайн-трансляции.

До этого вице-губернатор Борис Пиотровский рассказывал, что демонтаж хвойной красавицы — дело непростое, поскольку только на снятие игрушек и гирлянды уйдет около двух дней. После этого ветки и хвою переработают в опилки, а из ствола сделают декоративные часы и сувениры для награждения победителей Конкурса детского рисунка и елочной игрушки.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что елка из Кронштадта стала лучшей в России. Ее украсили в ретростиле.