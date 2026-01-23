Ричмонд
Врач-терапевт из Омска рассказала, как правильно согреваться в морозы

Специалист рекомендует одеваться по принципу многослойности.

Источник: Аргументы и факты

Врач-терапевт городской поликлиники № 4 Инесса Мангус дала омичам советы по выживанию в сильные холода. Об этом сообщает минздрав Омской области.

Специалист рекомендует одеваться по принципу многослойности, выбирать свободную и не тесную одежду и обувь, чтобы не нарушать кровообращение. На остановках в ожидании транспорта нельзя стоять на месте — нужно ходить и двигаться. Лицо стоит прикрывать шарфом, а женщинам не использовать увлажняющий крем перед выходом на улицу.

«Отправляясь на улицу, человек должен быть тепло одет и сыт. Это проверено уже не одним поколением людей, живущих в Сибири», — подчеркнула Инесса Мангус. Также она предупредила об опасности употребления алкоголя для согрева, отметив, что спиртное лишь создаёт иллюзию тепла и ускоряет переохлаждение.