Сколько МЧС потратило на Tesla Cybertruck для спасателей Алматы

В конце прошлого года в Алматы увидели Tesla Cybertruck с символикой МЧС Казахстана — на портале госзакупок опубликована информация о приобретении данного электрокара, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Департамент по ЧС Алматы заказал у ТОО Zharyq оперативно-легковой автомобиль Tesla Cybertruck. Стоимость договора составила почти 127,5 млн тенге.

Согласно приложению к договору, Tesla Cybertruck будет применяться для следующих задач:

  • Доставка руководства и специалистов к месту происшествия.

  • Первичный осмотр ситуации, включая труднодоступные районы.

  • Координация работы спасателей, пожарных и медиков.

  • Перевозка оборудования и небольших грузов (до 1000 кг).

  • Патрулирование и быстрая реакция в сложных и труднодоступных местах.

Автомобиль обеспечивает высокую динамику и проходимость благодаря полному приводу, моментальному отклику электродвигателей и адаптивной подвеске, а также безопасность персонала за счет прочного кузова из нержавеющего сплава и ударопрочных стекол.

В документе указано, что автомобиль должен быть выпущен не позднее 2024 года и иметь пробег не более 500 км.

В конце прошлого года в социальных сетях появились кадры с внедорожником Tesla Cybertruck, на котором была символика МЧС.