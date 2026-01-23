Сколько МЧС потратило на Tesla Cybertruck для спасателей Алматы

Департамент по ЧС Алматы заказал у ТОО Zharyq оперативно-легковой автомобиль Tesla Cybertruck. Стоимость договора составила почти 127,5 млн тенге.
Согласно приложению к договору, Tesla Cybertruck будет применяться для следующих задач:
Доставка руководства и специалистов к месту происшествия.
Первичный осмотр ситуации, включая труднодоступные районы.
Координация работы спасателей, пожарных и медиков.
Перевозка оборудования и небольших грузов (до 1000 кг).
Патрулирование и быстрая реакция в сложных и труднодоступных местах.
Автомобиль обеспечивает высокую динамику и проходимость благодаря полному приводу, моментальному отклику электродвигателей и адаптивной подвеске, а также безопасность персонала за счет прочного кузова из нержавеющего сплава и ударопрочных стекол.
В документе указано, что автомобиль должен быть выпущен не позднее 2024 года и иметь пробег не более 500 км.
В конце прошлого года в социальных сетях появились кадры с внедорожником Tesla Cybertruck, на котором была символика МЧС.