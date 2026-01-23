В Башкирии подорожал проезд через ледовую переправу на реке Белой

Перевозчик ООО «Волна» сообщает о незначительном повышении тарифов. Так, в текущем сезоне за малолитражные автомобили придется заплатить 250, за легковые весом до двух тонн — 300, до трех тонн — 3500 рублей. При наличии прицепа необходимо доплатить еще 100 рублей. Дороже всего использование переправы обойдется тягачам с полуприцепом — 1200 рублей. За каждую тонну груза необходимо заплатить 50 рублей. Проезд для автомобилей экстренных служб — бесплатный.