В Башкирии подорожал проезд через ледовую переправу на реке Белой

В Краснокамском районе изменились цены на проезд через ледовую переправу на реке Белая вблизи деревни Староянзигитово.

Перевозчик ООО «Волна» сообщает о незначительном повышении тарифов. Так, в текущем сезоне за малолитражные автомобили придется заплатить 250, за легковые весом до двух тонн — 300, до трех тонн — 3500 рублей. При наличии прицепа необходимо доплатить еще 100 рублей. Дороже всего использование переправы обойдется тягачам с полуприцепом — 1200 рублей. За каждую тонну груза необходимо заплатить 50 рублей. Проезд для автомобилей экстренных служб — бесплатный.

По сравнению с прошлым годом цены повысились незначительно. В среднем на 50 рублей.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии сейчас работают три ледовые переправы. Помимо Краснокамского района, функционируют в Бирском районе на реке Белой (Бирск) и в Караидельском районе на реке Уфа (село Караидель, автодорога Бирск — Тастуба — Сатка).