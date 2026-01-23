Финансовая грамотность с детства: кто вышел в финал QARZHYSKILL

В рамках чемпионата школьники:
креативно представляли визитные карточки школ демонстрировали знания основ финансовой и цифровой безопасности развивали навыки критического мышления и публичных выступлений.
По итогам районного этапа из 48 команд в финал прошли лучшие команды от каждого района города:
Сарыарка — гимназия № 6; Нура — комфортная средняя школа № 111; Есиль — комфортная школа № 108; Алматы — школа-лицей № 28; Сарайшык — комфортная средняя школа № 112; Байконыр — школа-лицей № 8.
Финал чемпионата состоится 27 января 2026 года во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова.
Чемпионат проводится Агентством по финансовому мониторингу совместно с Центром «Астана дарыны» в рамках нарратива «Закон и порядок».