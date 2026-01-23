Ричмонд
Финансовая грамотность с детства: кто вышел в финал QARZHYSKILL

Завершён районный тур чемпионата по финансовой безопасности QARZHYSKILL среди учащихся 6−7 классов города Астана, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

В рамках чемпионата школьники:

креативно представляли визитные карточки школ демонстрировали знания основ финансовой и цифровой безопасности развивали навыки критического мышления и публичных выступлений.

По итогам районного этапа из 48 команд в финал прошли лучшие команды от каждого района города:

Сарыарка — гимназия № 6; Нура — комфортная средняя школа № 111; Есиль — комфортная школа № 108; Алматы — школа-лицей № 28; Сарайшык — комфортная средняя школа № 112; Байконыр — школа-лицей № 8.

Финал чемпионата состоится 27 января 2026 года во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова.

Чемпионат проводится Агентством по финансовому мониторингу совместно с Центром «Астана дарыны» в рамках нарратива «Закон и порядок».