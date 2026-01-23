После громких утечек Казахстан готовит повышение штрафов для компаний

«Мы уже сейчас рассматриваем при больших массовых утечках усиление в многократном размере части ответственности по информационной безопасности. Это наш вектор», — пояснил он.
Утечки.
Поводом для вопроса стал случай с утечкой данных авиапассажиров, когда в сеть попали скриншоты с личными данными казахстанцев. Мун объяснил, что в большинстве случаев утечки происходят не из-за хакерских атак, а по вине человеческого фактора.
«Насколько мне известно, это было не на территории Казахстана, поэтому там немного другие правила, ну, мы, соответственно, не можем там что-либо делать, в соответствии с тем, что могли бы сделать на территории Казахстана», — отметил он.
«Кунделик».
В громком деле с системой «Кунделик» данные оказались в открытом доступе из-за старых учетных записей сотрудников, которые работали до 2020 года. Физического взлома не было — просто не вовремя отключили доступы.
Сейчас максимальные штрафы часто составляют всего несколько миллионов тенге, что для крупных компаний почти незаметно. Новый подход Минцифры может изменить ситуацию и многократное увеличение штрафов заставит компании вкладывать серьезные деньги в защиту данных казахстанцев.
Ранее первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин заявил, что государство переходит к политике «нулевой терпимости» в вопросах защиты персональных данных. Это связано с необходимостью обеспечить конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни в условиях активной цифровизации.