Омич оступился на 200 тысяч рублей

По данным пресс-службы суда, житель Исилькуля, работающий электромонтажником, обратился в суд с заявлением, ответчиком выступила компания «Башкирэлектромонтаж-Стерлитамак». В своем иске мужчина отметил, что в мае 2025 года, занимаясь установкой осветительных приборов на производственном объекте в Орске, потерял равновесие, находясь на высоте примерно четырех метров, и упал в незакрытый проем лестницы, в результате чего повредил ногу.