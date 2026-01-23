Омич оступился на 200 тысяч рублей

В пресс-службе Исилькульского городского суда Омской области сообщили в пятницу, 23 января 2026 года, о завершении процесса по гражданскому иску о несчастном случае на производстве, произошедшем вследствие падения работника с высоты.
По данным пресс-службы суда, житель Исилькуля, работающий электромонтажником, обратился в суд с заявлением, ответчиком выступила компания «Башкирэлектромонтаж-Стерлитамак». В своем иске мужчина отметил, что в мае 2025 года, занимаясь установкой осветительных приборов на производственном объекте в Орске, потерял равновесие, находясь на высоте примерно четырех метров, и упал в незакрытый проем лестницы, в результате чего повредил ногу.
Поскольку, как полагал истец, несчастный случай произошел во время выполнения им трудовых функций, пострадавший заявил требование о выплате ему компенсации за моральный ущерб в сумме 200 000 рублей.
«Суд, проверив документ на соответствие закону и добровольность его заключения, утвердил соглашение. Согласно его условиям, компания-ответчик обязалась выплатить пострадавшему электромонтажнику 200 000 рублей в течение пяти дней после вступления судебного определения в законную силу», — огласили результаты заседания суда.
Рассмотрение дела завершено его прекращением. Мировое соглашение вступило в силу в рамках исполнительного документа.